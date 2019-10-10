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Son dakika… Trump, şimdi de arabuluculuk yapmak istiyor

ABD Başkanı Donald Trump, Barış Pınarı Harekâtı başladıktan sonra Türkiye'yi defalarca ekonomisini yok etmekle tehdit etti. Bu tehditlerin arkasından Trump ilk kez 'arabulucuk' ifadesini kullanarak harekât sonrasında ortaya çıkacak duruma dikkat çekti.

23:18 -
Haberler Dünya
Son dakika… Trump, şimdi de arabuluculuk yapmak istiyor

ABD Başkanı Trump, operasyon sonrası yaptığı bir açıklamada ilk kez Türkiye’nin ekonomisini yok etmek dışında başka bir ifade kullandı.

Donald Trump, “Türkiye’nin harekâtı sonrasında Türkler ve Kürtler arasında arabuluculuk yapmak ABD’nin üç seçeneğinden biri” dedi.

Trump sosyal medyadan yaptığı açıklamasında şu mesajı verdi;

“IŞİD'in halifeliğini yüzde yüz yendik ve Suriye'de Türkiye'nin saldırısı altındaki bölgede artık askerimiz yok. İşimizi harika şekilde yaptık! Şimdi Türkiye, 200 yıldır savaştığı Kürtlere saldırıyor. Üç seçeneğimiz var: Binlerce asker gönder ve askeri olarak kazan, Türkiye'ye ekonomik olarak yaptırımlarla sert bir şekilde vur veya Türkiye ile Kürtler arasında bir anlaşmaya arabuluculuk yap.”

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ABD Donald Trump operasyon son dakika Türkiye
Son güncelleme: 23:31 10.10.2019
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