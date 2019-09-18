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Son dakika… Trump talimatı verdi: İran’a yaptırımları artırın!

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Hazine Bakanlığı'na İran'a yönelik yaptırımların artırılması talimatı verdi.

16:08 -
Haberler Dünya
Son dakika… Trump talimatı verdi: İran’a yaptırımları artırın!

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik yaptırımların artırılması için Ticaret Bakanı Steven Mnuchin’e talimat verdiğini duyurdu.

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “ABD Ticaret Bakanı’na İran’a yönelik yaptırımların önemli miktarda artırılması için az önce talimat
verdim” ifadesini kullandı.

ABD ve İran arasında uzun süredir devam eden gerilim, Suudi Arabistan milli petrol şirketi Saudi Aramco’ya düzenlenen saldırıların ardından artmıştı.

ABD, bu saldırıların arkasında İran’ın olduğunu öne sürmüştü.

ABD Donald Trump İran son dakika
Son güncelleme: 16:23 18.09.2019
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