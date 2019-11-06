Son dakika… Trump yönetiminden flaş yaptırım hamlesi

Ankara-Washington hattında tansiyon geçen hafta Türkiye karşıtı iki tasarısının Temsilciler Meclisi’nden peş peşe geçmesiyle yükselmişti…

Ankara’nın büyük tepkisini çeken bu tasarılardan ilki 1915 olaylarını “Ermeni soykırımı” olarak nitelendiren tasarı, diğeri ise TSK’nın haklı gerekçelerle başlattığı Barış Pınarı Harekâtı dolayısıyla Türkiye’ye yaptırımların önünü açan tasarıydı.

Büyük çoğunlukla geçen tasarılar sonrasında iki ülke arasında ciddi bir gerilim yaşanırken Bloomberg’e konuşan ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan üst düzey yetkililerden kritik açıklamalar geldi…

Bloomberg’e ismini açıklamadan konuşan Dışişleri Bakanlığı’nda görevli üst düzey bir yetkili, “Trump yönetimi geçen hafta alınan tasarılar sonrasında Türkiye’ye yaptırım uygulanmasına karşı” açıklamasını yaptı.

Trump yönetiminin olası bir yaptırımın, ABD’nin Türkiye ile bağlarını koparacağını ve ABD’yi Türkiye’nin hamleleri konusunda seçeneksiz bırakacağını söyeyerek, “Bu iki adım önemli bir NATO müttefikiyle ilişkilerin kopmasına sebep olur” dedi. İsmini açıklamayan yetkili ABD Başkanı Donald Trump’ın tasarıyı veto edip etmeyeceğine dair bir açıklama yapmadı.

“İKİSİNİN ZAMANLAMASI TALİHSİZ OLDU”

Öte yandan Türkiye’ye karşı iki yasa tasarısının onaylanması hakkında da açıklamalarda bulunan yetkili, “Türkiye’nin Suriye’deki hamlelerine karşı oylanan tasarıyla birlikte Ermeni olayları konusunda Türkiye’yi kınayan tasarının geçmesi talihsiz bir zamanlamanın sonucu. Hakkaniyetli bir karar olmaktan ziyade cezalandırıcı bir hamleymiş gibi görünüyor” dedi.

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Geçtiğimiz hafta alınan kararlar sonrasında ne ABD Başkanı ne de yönetiminden net bir açıklama gelmemişti.