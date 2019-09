Kongre’deki demokratların girişimiyle gündeme gelen azledilme için Trump, “Cadı avı derken” demokratlara “BM'de bu kadar önemli bir günü Demokratlar kasıtlı olarak mahvetti. Ülkemiz için çok kötü!… Buna inanabiliyor musunuz?” sözleriyle yüklendi.

Pelosi, Nadler, Schiff and, of course, Maxine Waters! Can you believe this?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 24, 2019