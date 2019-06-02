Son dakika… Trump’a ziyaret öncesi şok sözler

The Observer gazetesinde bir makale kaleme alan Khan, “Başkan Donald Trump, büyüyen küresel tehdidin en berbat örneklerinden biri. Dünya genelinde aşırı sağ yükselişte ve bizim zor elde edilmiş haklarımızı ve 70 yılı aşkın süredir liberal, demokratik toplumlarımızı tanımlayan değerlerimizi tehdit ediyor” ifadelerini kullandı.

Khan yazısına şöyle devam etti: “Macaristan’da Viktor Orban, İtalya’da Matteo Salvini, Fransa’da Marine le Pen, Britanya’da Nigel Farage, destek sağlamak için 20’nci yüzyıl faşistleriyle aynı ayrıştırıcı mecazları kullanıyorlar, mesajlarını iletmek için yeni fesatçı yöntemlere başvuruyorlar.”