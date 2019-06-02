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Son dakika… Trump’a ziyaret öncesi şok sözler

Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, yarın İngiltere'ye üç günlük resmi ziyaret düzenleyecek olan ABD Başkanı Donald Trump'a sert ifadelerle yüklendi. Khan, Trump'ın Macaristan Başbakanı Viktor Orban, İtalyan siyasetçi Matteo Salvini, Fransa'da Marine Le Pen gibi, destek sağlamak için 20'nci yüzyıl faşistlerinin söylemlerini kullandığını vurguladı.

Sozcu.com.tr
10:22 -
Haberler Dünya
Son dakika… Trump’a ziyaret öncesi şok sözler

The Observer gazetesinde bir makale kaleme alan Khan, “Başkan Donald Trump, büyüyen küresel tehdidin en berbat örneklerinden biri. Dünya genelinde aşırı sağ yükselişte ve bizim zor elde edilmiş haklarımızı ve 70 yılı aşkın süredir liberal, demokratik toplumlarımızı tanımlayan değerlerimizi tehdit ediyor” ifadelerini kullandı.

Khan yazısına şöyle devam etti: “Macaristan’da Viktor Orban, İtalya’da Matteo Salvini, Fransa’da Marine le Pen, Britanya’da Nigel Farage, destek sağlamak için 20’nci yüzyıl faşistleriyle aynı ayrıştırıcı mecazları kullanıyorlar, mesajlarını iletmek için yeni fesatçı yöntemlere başvuruyorlar.”

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Son güncelleme: android-time 10:34 02.06.2019
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