Son dakika… Trump’ın azil süreciyle ilgili oylama sonuçlandı!

Demokratların çoğunluğu oluşturduğu Temsilciler Meclisinde uzun süren konuşmaların ardından birinci maddenin oylamasına geçildi. 15 dakikalık elektronik oylama sonrasında azil soruşturmasındaki ilk madde kabul edildi.

Temsilciler Meclisinde görüşülen ve oylanarak kabul edilen azil soruşturması maddeleri Trump’ı, “görevi kötüye kullanma” ve “Kongrenin işleyişini engelleme” ile suçluyor.

Görev süresi boyunca Rusya ile işbirliği yaparak seçimlere hile karıştırmak ve yabancı devlet adamlarıyla kişisel çıkarlar konusunda pazarlık yapmakla suçlanan Trump, seçimlere hile karıştırdığı konusunda yapılan soruşturmada suçsuz bulunmuştu.

OYLAMA YAPILIRKEN MİTİNGDEYDİ

Donald Trump hakkındaki birinci azil maddesi oylanırken Trump, Michigan’daki seçim çalışmaları sırasında “Yanlış bir şey yapmadık” dedi. Birinci azil maddesinde Trump’ın rakibi Biden hakkında Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky’den yardım istediği iddia ediliyordu.

ŞİMDİ NE OLACAK?

Trump’in Ukrayna ile işbirliği yaparak ülkedeki seçim sürecine müdahale etmeye çalıştığı suçlamasının kabul edilmesinin ardından azil soruşturmasının ikinci maddesi oylamaya açılacak.

İkinci madde de kabul edilirse azil soruşturması Temsilciler Meclisi’nin bir üst makamı sayılan Senato’da devam edecek.

ABD Kongresi’nin parçası olan Senota’da Trump’ın partisi Cumhuriyetçiler çoğunluğu elinde bulunduruyor.

Henüz Temsilciler Meclisinde oylama yapılmadan bazı Cumhuriyetçi senatörler azil soruşturmasının Senato’da son bulacağını açıklamıştı.

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