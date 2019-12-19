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Son dakika… Trump’ın azil süreciyle ilgili Putin’den ilk yorum

Bu gece Trump'ın siyasi geleceği için kritik bir öneme sahip olan Temsilciler Meclisi'ndeki oylamanın ardından Rusya'dan bir açıklama geldi. Trump'ın görevinden alınmasına bir adım daha yaklaşılırken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı ve Senato ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Sozcu.com.tr
13:22 -
Haberler Dünya
Son dakika… Trump’ın azil süreciyle ilgili Putin’den ilk yorum

Dünyanın gündemi ABD Başkanı Donald Trump’ın azil süreci… Bugün Temsilciler Meclisi’nde oy birliğiyle geçen suçlamalar sonrasında ABD Başkanı Donald Trump’ın kaderi gelecek ay Senato’da belli olacak. Her ne kadar Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato’dan Trump’ın görevden alınmasına dair bir gelişme mümkün görünmezken uluslararası kamuoyu bu gelişmeyi konuşuyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kendisine konuyla ilgili yöneltilen bir soruyu yanıtlayan Putin, “Trump’ın başkanlığının sona geldiğinden emin değilim. Onun hakkındaki iddialar uydurulmuştu. Senato’nun da Trump’ı görevinden alacağını sanmıyorum” ifadesini kullandı.

Detaylar geliyor…

ABD Putin Rusya son dakika Vladimir Putin
Son güncelleme: 13:28 19.12.2019
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