Son dakika | Trump’ın damadı Ankara’ya geliyor

Reuters’ın son dakika olarak duyurduğu habere göre, ABD Başkanı Donald Trump’ın kızı Ivanka ile evli olan ve Beyaz Saray’da Trump’ın Başdanışmanı olarak görev yapan Jared Kushner, Suriye’de bulunan 2000’den fazla ABD askerinin çekilme sürecini müzakere etmek üzere Ankara’ya gelecek.

Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile görüşmesi beklenen Kushner’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de görüşeceği belirtildi.

Kushner’ın yanı sıra Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Jason Greenblatt’ın da Ankara’ya gelecekler arasında bulunduğu bildirildi.