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Son dakika… Trump’ın en çok başını ağrıtan soruna Türkiye formülü

ABD Başkanı Donald Trump göreve gelir gelmez Güney Amerika'dan gelen göçmen sorununa el atmış ve sınırdaki kontrolleri sıkılaştırmıştı... Dün ABD Meksikalıları ülkelerine iade etmeye başlarken Guatemala'dan flaş bir açıklama geldi. Reuters'a konuşan Guatemala İçişleri Bakanı, ABD ile ülkesinin bir anlaşma hazırlığı içerisinde olduğunu söyleyerek "Türkiye formülü" ile bu sorunun çözülebileceğini

Sozcu.com.tr
08:00 -
Haberler Dünya
Son dakika… Trump’ın en çok başını ağrıtan soruna Türkiye formülü

Meksikalı göçmen sorunu yaşayan Washington yönetimi, Trump’ın göreve gelmesiyle sınır güvenliğini sıkılaştırmış ve bazı önlemler almaya başlamıştı. Dün de ABD, gözaltına alınan bazı Meksikalı göçmenleri uçakla ülkelerine göndermeye başladı.

Arizona’dan yola çıkan bir uçak Guadalajara kentine inerken bu uygulamanın devam edeceği de açıklandı. Göreve geldiği günden beri iç siyasetteki en önemli kozu olan “göçmen sorunu” ile ilgili sıcak bir açıklama da Guatemala’dan geldi. ABD ile Guatemala’nın bir anlaşma hazırlığı içerisinde olduğu ve yakında Meksikalı göçmenlerin Guatemala’ya gönderilebileceği belirtildi.

Üç yıldır görevde olan ABD Başkanı Trump’ın en büyük gündem maddesi göçmen sorunuydu. Trump, 2020 başkanlık yarışında da bu konu üzerine eğileceğini sık sık dile getiriyor.

Reuters’a konuşan Guatemala İçişleri Bakanı Enrique Degenhart, “Avrupa’nın Suriyeli mültecileri Türkiye’de barındırması gibi bir ‘güvenli üçüncü ülke’ uygulaması Meksikalılar için de yapılabilir mi onu analiz ediyorum” dedi. Degenhart, henüz böyle bir uygulamanın hayata geçmediğini açıklarken gelecekte böyle bir uygulamanın olup olmayacağına dair de bir yorumda bulunmadı.

Son güncelleme: 08:01 20.12.2019
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