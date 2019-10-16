Son dakika… Trump’ın gelininden Barış Pınarı Harekâtı açıklaması: Google’a bakmak zorunda kalırlar

ABD Başkanı Donald Trump’ın ikinci oğlu Eric ile evli olan Lara Trump Fox News kanalında Barış Pınarı Harekâtı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Barış Pınarı Harekâtı sonrasında Trump’a yönelik başlayan kara propagandaya değinen Trump, kayınpederini savundu.

Gelecek yıl yapılacak başkanlık seçimlerinde Donald Trump’ın kampanya danışmanı olarak görev alan Lara Trump, ABD Başkanı’nın kararı sonrasında ortaya atılan iddialara ve yalan haberlere adeta ateş püskürdü. Fox News at Night programının sunucusu Shannon Bream’ın Trump’ın kararı sonrasında bölgede “kıyım yarattığı” iddiaları üzerine yanıt veren 37 yaşındaki Trump, “Sokaktaki sıradan ABD’liye sorsanız, ‘Kim bu Kürtler’ ve ‘Amerika niye oralarda savaşmış’ diye Google’dan aratmak zorunda kalır” dedi.

Google’ın en popüler aramalarla ilgili hazırladığı Google Trends verilerine göre İngilizce olarak “Kürtler kimdir” araması 29 Eylül ile 12 Ekim arasında tavan yaptı.