Son dakika… Trump’ın kurmayı açıkladı: ABD askerlerinin hepsi çekilmiyor

Beyaz Saray’da neler oluyor… Bundan yaklaşık 10 ay önce Suriye’den çekileceklerini açıklayan ABD Başkanı Donald Trump ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. ABD’li üst düzey bir yetkili, Trump’ın Pentagon’un yeni bir planını benimsemeye yakın olduğunu söyledi.

İsmini açıklamayan ABD’li yetkili Pentagon’un yeni planında özel operasyon biriminde görevli yaklaşık 200 askerin Suriye’nin doğusunda konuşlandırılacağını aktardı. Pentagon’un bu şekilde hem IŞİD’le mücadele edeceği hem de Şam yönetimi ve Rusya’nın bölgedeki petrol yataklarını elde etmesinin önüne geçileceği belirtildi.

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Eğer Trump bu kararı onaylar ve Özel Operasyon’dan 200 askeri Suriye’nin doğusunda bırakırsa bu Trump’ın 10 ay içerisinde fikir değiştirdiği ikinci an olacak. Trump, Aralık ayında 2000 Amerikan askerinin Suriye’den derhal çıkacağını ve bu kararı onayladığını duyurmuştu.

New York Times’a konuşan üstü düzey yetkili Trump’ın bu planı son bir hafta içinde düşündüğünü belirtirken, “Trump 200 askeri bölgede bırakma konseptine daha ılımlı” ifadesini kullandı.

Gazeteye konuşan 4 üst düzey Beyaz Saray ve Savunma Bakanlığı yetkilileri de isim vermeden açıklama yaptı. İsmini açıklamayan üst düzey isimler, bu planın Amerikalı kumandan ve yetkililer tarafından tartışıldığını da duyurdu.