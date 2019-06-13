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Trump’ın sağ koluydu, her şeyi ifşa edecek

Trump'ın en güvendiği isimlerin başında gelen ve geçtiğimiz yıl istifa ederek herkesi şaşırtan Beyaz Saray İletişim Direktörü Hope Hicks'in ABD Temsilciler Meclisi Yargı Komitesi'nde sorulara yanıt vereceği açıklandı.

Sozcu.com.tr
10:51 -
Haberler Dünya
Trump’ın sağ koluydu, her şeyi ifşa edecek

Her açıklaması olay olan ABD Başkanı Donald Trump’ın en güvendiği isimlerin başında gelen fakat geçtiğimiz yıl içinde sürpriz bir kararla istifa eden Hope Hicks’in ABD Temsilciler Meclisi Yargı Komitesi’nde sorgulanacağı açıklandı.

Adı Trump ile aşk dedikodularına karışan Hope Hicks’in istifası kulislerde “sürpriz” olarak nitelendirildi.

Açıklamayı komitenin başkanı Jerrold Nadler yaptı. Bir dönem Trump ile aşk yaşadığına dair de iddiaların gündeme gelen ve bu iddiaların ardından istifa eden 30 yaşındaki Hicks’in sorgusu hakkında Nadler, “İfadesini dinlemeyi bekliyoruz ve kapalı oturumda yapılacak sorgulamanın dökümünü en kısa sürede kamuoyu ile paylaşacağız” dedi.

ABD Başkanı’nın 2016 yılındaki, seçim kampanyasında da yer alan Hicks, Trump ailesiyle de sık sık görüşüyordu.

Trump’ın 2016 yılındaki seçim kampanyasında da yer alan Hicks konuyla ilgili bir açıklama yapmadı. Demokratların kontrolü altındaki ABD Temsilciler Meclisi’nin başkanı Nadler, tanıklar hakkında adli süreç başlatılabileceğini dile getirdi.

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Son güncelleme: android-time 13:28 19.06.2019
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