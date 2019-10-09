Son dakika… Trump’ın “Sorumluluğu artık Türkiye’de” dediği IŞİD’lilerin görüntüleri ortaya çıktı

İngiltere’nin saygın gazetelerinden The Times’ın muhabiri Anthony Loyd, Suriye’deki cezaevlerinde kalan IŞİD’liler ile ilgili kapsamlı bir haber hazırladı. Geçen hafta içerisinde yayınlanan makalede ABD Başkanı Trump’ın, “Vergi mükelleflerimize yük oluyor” dediği IŞİD’li mahkumların yaşadıkları, özel çekim görüntülerle ortaya kondu.

Loyd, “5 bin IŞİD’linin olduğu saatli bomba hapishanesi” başlığını kullanırken, cezaevlerinde aşırı bir kalabalık olduğu belirtildi. Loyd’un haberinde cezaevinin ülkenin kuzeyinde olduğu belirtildi. Haberde, “Bunlar IŞİD’in mağlupları: 5 bin erkek tek bir cezaevinde. Aralarında İngiliz, Fransız, Belçikalı ve ABD’li de var. Hepsi IŞİD’in liderinin çağrısına uyarak Suriye ve Irak’a gelmişler ve hepsi geçen yıl tamamen yenildi” ifadesi kullanıldı.

Pazar günü ABD Başkanı Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiş ve bu görüşmenin ardından ABD Başkanı, bölgedeki Amerikan askerlerini geri çekme kararı almıştı. Bu kararı, “Bölgede bizim vergi mükelleflerimize yük olan IŞİD’li mahkumların sorumluluğu artık Türkiye’dedir” ifadesi kullanılmıştı.