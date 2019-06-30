Son dakika… Trump’ın Türkiye açıklaması gündem oldu: Kurmaylarıyla ters düştü

ABD Başkanı Trump’ın dün peş peşe yaptığı görüşmeler Amerikan basınının gündemine oturdu… Amerika merkezli Associated Press Trump’ın Japonya’da düzenlenen G-20 Zirvesi sırasında yaptığı görüşmeleri analiz etti. AP’nin “Analiz: Trump’ın diplomasisi ilişkileri sonucun önüne koyuyor” başlıklı analizi Trump’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin, Suudi Arabistan Veliaht Prens Selman ve Çin lideri Şi Cinping ile yaptığı görüşmeleri merkeze alıyor.

Analizde, “Erdoğan ile görüşmesinde Trump, Türkiye’nin Rusya’dan satın alacağı hava savunma sistemini gündeme getirdi. Trump yönetimi bu süreçte Türkiye’ye F-35 satışını durdurmayı gündeme getirmişti. Fakat Trump diğer ABD’li yetkililerle ters düştü ve sempatik bir ton kullandı, Obama’yı Türkiye’ye ABD yapımı füzelerin satışını onaylamadığı için suçladı. Trump ayrıca Türkiye’nin insan hakları konusunda çok da parlak olmadığını dile getirdi fakat diğer ABD başkanlarının aksine bunu ABD değerlerini öne çıkarmak için kullanmadı. Bu sorunun ilişkilerini zedelemeyeceğini söyledi” ifadesi kullanıldı. Analizin sonunda ise Trump’ın, “Erdoğan sert ama ben onunla anlaşıyorum. Bu belki kötü bir şeydir fakat bence iyi bir şey” dediği hatırlatıldı.