Son dakika… Trump’ın Türkiye ile ilgili o cümlesi akılları karıştırdı

Türkiye’ye yaptırım uygulanması için Demokratların yanı sıra kendi partisi Cumhuriyetçilerin de baskısına maruz kalan Başkan Trump, dün Kabine toplantısı sırasında konuya değindi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Japonya’daki G20 Zirvesi sırasında yaptığı görüşmenin ardından S-400’ler konusunda selefi Barack Obama’yı suçlayan Trump, dün de benzer tonda bir açıklama yaptı.

Erdoğan’la ilişkilerinin iyi olduğunu yineleyen Trump, açıklamalarında kafa karıştıran şu cümleyi sarf etti: “Rusya’da üretilmiş bir hava savunma sistemine sahip oldukları için, şimdi 100’den fazla uçak satın almaları engelleniyor.”

Trump, sözlerinde şu ifadelere de yer verdi: “Rus füzeleri aldığı için milyarlarca dolarlık hava aracı satma iznimiz yok. Bu adil bir durum değil.”

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Trump’ın bu açıklamasının ardından “Türkiye yaptırımlar devreye sokulsa bile siparişini verdiği uçakları teslim alabilecek mi” sorusunu akıllara getirdi.

Ancak Washington Yönetimi’nden daha önce yapılan açıklamalar, Türkiye’nin S-400 anlaşmasını tamamlaması halinde ABD’den hiçbir şekilde F-35 savaş uçaklarını alamayacağı yönündeydi.

Türkiye program ortağı olduğu F-35’lerden halihazırda 30 adet sipariş verdi ancak yıllar içerisinde 100 adet tedarik etmeyi planlıyor.

Mayıs ayı itibarıyla uçakların dördü Türkiye’ye teslim edildi ancak bu uçaklar Türk pilotların eğitimi nedeniyle hâlâ ABD’nin Arizona eyaletinde bulunuyor.