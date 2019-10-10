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Son dakika… Trump’tan Barış Pınarı’yla ilgili yeni tweet… Yine tehdit etti

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili yeni bir tweet daha attı. Bir kez daha tehditler savuran Trump, "Eğer Türkiye kuralına göre oynamazsa çok sert yaptırımlar uygularım" dedi.

Sozcu.com.tr
16:32 -
Haberler Dünya
Son dakika… Trump’tan Barış Pınarı’yla ilgili yeni tweet… Yine tehdit etti

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekâtı ikinci gününe girdi. Dünyanın gözü Türkiye’ye çevrilirken, ABD Başkanı Donald Trump da harekâtla ilgili açıklamalarına bir yenisini ekledi.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Trump, “Türkiye, Kürtlere saldırmayı uzun süredir planlıyordu. Onlar uzun süredir savaşıyor. Operasyon bölgesinde herhangi bir askeri gücümüz yok. Bu sonsuz savaşı bitirmeye çalışıyorum. İki tarafla da konuşuyorum.

Bazıları bölgeye on binlerce asker göndermemizi ve yeni bir savaş başlatmamızı istiyor. Türkiye bir NATO üyesi. Diğerleri ise uzak dur, bırak Kürtler kendi savaşlarını versin diyor. Eğer Türkiye kuralına göre oynamazsa, çok sert yaptırımlarla onları vururum. Yakından izliyorum” dedi.

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ABD Donald Trump son dakika Türkiye tweet
Son güncelleme: 16:44 10.10.2019
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