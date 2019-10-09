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Son dakika… Trump aynı açıklamada hem tehdit etti hem de hak verdi!

ABD Başkanı Trump son yaptığı açıklamayla yine Türkiye'nin ekonomisini yok etmekle tehdit etti. Trump ayrıca "Türkiye olmasaydı milyonlarca Suriyeli dünyaya yayılacaktı" dedi.

23:21 -
Haberler Dünya
Son dakika… Trump aynı açıklamada hem tehdit etti hem de hak verdi!

Trump, Beyaz Saray’da gerçekleştirilen basın toplantısında bir gazetecinin “Türkiye’nin, Erdoğan’ın Kürtleri bölgeden silebileceğinden endişeli değil misiniz?” şeklindeki sorusuna “Eğer böyle bir şey yaşanırsa onun ekonomisini silip, yok ederim. Brunson olayında olduğu gibi daha önce de yapmıştım. Umarım ki rasyonel davranacak” dedi.

Trump, direkt PKK ifadesini kullanarak eski Başkan Barack Obama’nın “Türkiye’nin ölümcül düşmanı PKK ile anlaşma yaptığını” belirtti.

“Artık bu sonu gelmez savaşı bitirmenin zamanı gelmişti” diyen Trump, “Erdoğan, Suriyelilerin ülkelerine dönmesini istediğini söylüyor” ifadesini kullandı.

Trump ayrıca “Türkiye olmasaydı milyonlarca Suriyeli dünyaya dağılacaktı. Türkler aynı bizim gibi DAEŞ’lilerin serbest kalmasını istemiyorlar” şeklinde konuştu.

Daha önceki açıklamasında da Trump “NATO ülkesi Türkiye, Suriye’yi işgal etti” demişti.

AYRINTILAR GELİYOR…

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Son güncelleme: 23:38 09.10.2019
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