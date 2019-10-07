Son dakika… Trump’tan flaş Suriye mesajı: Kabile bunlar

ABD’nin askerlerini Suriye’nin kuzeydoğusundan çekme kararı sonrasında ABD Başkanı Donald Trump, kişisel sosyal medya hesabından bomba etkisi yaratan açıklamalarda bulundu.

BUNU KABUL ETMEYECEĞİZ

Trump, “ABD’nin Suriye’de 30 gün kalması gerekiyordu, bu çok uzun zaman önceydi. Hiçbir amacımızın olmadığı savaşın dibine girdik. Washington’a geldiğim zaman IŞİD zaten bölgedeydi, bölgeyi yüzde 100 temizledik. Bu IŞİD’lilerin çoğu Avrupa’dandı ama Avrupa bunları istemiyordu ve “ABD alsın” diyordu. Ben de, “Hayır, biz size büyük bir kıyak geçiyoruz ve şimdi de bunları olağanüstü masrafa sebep olacak ABD’deki hapishanelere gönderilmesini istiyorsunuz. Bunu kabul etmeyeceğiz” dedim” açıklamasını yaptı.

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ASKERLERİMİZİ EVE GETİRME ZAMANI

ABD Başkanı, “Kürtler bizimle savaştı ama bunu yapmak için çok yüksek miktarda para ve ekipman aldılar. Türkiye’yle onlarca yıldan beri savaşıyorlar, ben bu savaşa üç yıl dayanabildim, artık ABD’nin bu bitmek bilmeyen saçma savaştan ayrılmasının zamanı geldi, bunların çoğu kabile ve askerlerimizi evimize getirmenin zamanı geldi” ifadelerini kullandı.

IŞİD’İ YİNE YIKARIZ

Trump, “Bizim faydamıza olan savaşlara katılacağız ve sadece kazanmak için savaşacağız. Türkiye, Avrupa, Suriye, İran, Irak, Rusya ve Kürtler durumun ne getireceğini çözmek zorundalar ve yakalanan ‘komşuları’ IŞİD’lilerle ne yapacaklarını belirlemeliler” dedi. Trump, “Hepsi IŞİD’den nefret ediyor ve yıllardır düşmanlar. Biz onlardan 7000 mil uzaktayız ve eğer tekrar yakınlarımıza gelirse IŞİD’i yine yıkarız” dedi.