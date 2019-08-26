Son dakika… Trump’tan G-7 sonrası kritik açıklamalar

Fransa’nın tatil beldesi Biarritz’te dünya liderleriyle bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump, zirvenin son gününde peş peşe açıklamalar yaparak gündemi değerlendirdi. Dün gece İran Dışişleri Bakanı Zarif’in sürpriz yaparak Fransa’ya gelmesi ve resmi temaslarda bulunmasına şaşırmadığını söyleyen Trump, “Zarif’in Fransa’ya gelmesine şaşırmadım. Macron, Zarif’in geleceğini bana söyledi ve benim onayımı istedi. Zarif’in buraya gelmesine saygı duyuyorum. Güçlü bir İran istiyorum, rejim değişikliği istemiyorum. İranlıların bu şekilde yaşamaya zorlanması kabul edilemez. Balistik füze konusunu konuşacağız” dedi. İran’ın ciddi bir ekonomik baskı altında olduğunu dile getiren Trump, ABD’li yetkililerin İran Dışişleri Bakanı Zarif ile görüşüp görüşmediğine dair bir açıklama yapmadı. Trump, İran’ın masaya gelmesi için petrol ambargosunu kaldırıp kaldırmayacağına dair bir açıklama yapmadı.

Öte yandan Trump Orta Doğu’daki İsrail-Filistin krizi hakkında da açıklamalarda bulundu. Filistin’in tekrar maddi destek almak istediğini düşünen Trump, “İsrail bir barış anlaşması yapmak istiyor. Barış anlaşması İsrail seçimlerinden önce açıklanabilir” dedi.

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