Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… Trump’tan geri adım: Tepkilere boyun eğdi

ABD'de gündem Başkan Donald Trump'ın gelecek yıl Miami'de düzenlenecek G-7 Zirvesi'ni kendisine ait bir otel kompleksinde yapmak istemesi... Miami Havalimanı yakınındaki devasa otelde dünya liderlerini ağırlamak istediğini duyuran Trump, tepkiler üzerine geri adım atmak zorunda kaldı.

Sozcu.com.tr
07:45 -
Haberler Dünya
Son dakika… Trump’tan geri adım: Tepkilere boyun eğdi

Her açıklaması ve her kararı olay olan ABD Başkanı Donald Trump önceki gün yine tartışma yaratan bir karar aldığını duyurmuştu. ABD Başkanı Trump, gelecek yıl yapılacak G-7 Zirvesi’nin Miami’deki Doral Golf Resort isimli otelde gerçekleşeceğini duyurmuştu.

Fakat Miami’deki bu lüks otel kompleksinin kendisinin olması, ülkede adeta kriz yarattı. Çok sayıda siyasetçi Trump’ın kendi çıkarlarını düşündüğünü öne sürerken, devlet imkanlarının Trump’ın kişisel gelirini artırmak için kullanılmasının etik olmadığını duyurmuştu.

Muhalif Amerikan medyasının da gelişmeye geniş yer ayırması sonucunda Trump’tan bir son dakika açıklaması geldi. Trump, gelecek yıl yapılacak G-7 Zirvesi’nin kendisine ait otelde yapılmayacağını duyurdu. ABD’nin çok okunan gazetelerinden Washington Post konuyla ilgili olarak, “Beyaz Saray Trump’ın otelini öne çıkardı ve modern Amerikan siyasetinde bir ilke sebep oldu. Bir ABD Başkanı kendine adeta ihale verdi” ifadesinini kullanırken Trump’ın otelinin maddi açıdan zor günler geçirdiğini ve sezon dışı bir dönemde dünya liderlerini ağırlamanın büyük bir getirisi olduğunu da vurguladı.

Bu tepkilerin ardından Trump sosyal medya hesabından hem muhalif Demokratlara hem de basına yüklendi. Trump, “Trump National Doral’ı kullanarak ülkemize iyi bir şey yaptığımı düşünmüştüm. Orası büyük, geniş ve Miami Uluslararası Havalimanı’nın yanında. Çok sayıda toplantı odası ve her delege için geniş bölümleri var. Diğer alternatiflerden daha iyiydi. Ben bunu kar için yapmayacağımı açıklamıştım aksine ABD’ye sıfır masraf olmasını istiyordum. Fakat düşman basın ve Demokratlar çıldırdı” diyerek kararından vazgeçtiğini söyledi.

ABD beyaz Beyaz Saray Donald Trump Dünya golf Miami son dakika sosyal medya
Son güncelleme: 07:47 20.10.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more