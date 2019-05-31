Son dakika… Trump’tan ‘göçmen’ vergisi

ABD Başkanı Donald Trump, vergi kararını Twitter üzerinden duyurdu. Trump, açıklamasında, “10 Haziran’da ABD, Meksika’dan gelen tüm ürünlere yüzde 5 gümrük vergisi uygulamaya başlayacak ve bu, Meksika üzerinden ülkemize akan yasadışı göçmenler durana kadar devam edecek. Bu gümrük vergisi, yasadışı göçmen sorunu çözülene kadar kademeli olarak artacak, çözüldüğünde ise kaldırılacak” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı’nın aktardığı habere göre; ABD Başkanı Trump ayrıca yazılı bir açıklama yaparak Meksika’ya yüzde 5’lik gümrük vergisi koymasının gerekçelerini izah etti.

Latin Amerika ülkelerinden gelen yasadışı göçmenleri durdurmak için Meksika’nın hiçbir şey yapmadığını ileri süren Trump, her ay söz konusu gümrük vergisinin yüzde 5 daha artırılacağını ve 1 Ekim’de yüzde 25’e ulaşana kadar süreceğini bildirdi.

Trump, Meksika’nın söz konusu yasadışı göçmenleri durdurması halinde bu verginin derhal kaldırılacağını belirtti.

Uzun süredir yasadışı göçmenler konusundaki şikayetlerini açıktan dile getiren ve ABD-Meksika sınırına duvar örülmesini isteyen Trump, son günlerde Meksika yönetimine yönelik üstü kapalı eleştirilerini artırmıştı.