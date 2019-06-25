Son dakika… Trump’tan İran’a çok sert tehdit: Eğer vurursa…

ABD ile İran arasında yaşanan nükleer gerilim tırmanıyor… ABD’nin 2015 yılında P5+1 ülkeleriyle birlikte imzalanan nükleer anlaşmadan çekilmesi sonrasında İran’a yaptırım uygulaması sonrasında geçen haftalarda İran, ABD’ye ait bir drone’u vurarak tansiyonu yükseltmişti. Körfez’de yaşanan gerilimin de ardından ABD’nin Tahran yönetimine askeri müdahaleyi gündemine aldığı iddia edilmişti.

Bugün ABD Başkanı Trump, İran’a zehir zemberek açıklamalarda bulundu. İran’a yeni yaptırımlar uygulayan ABD’nin başkanı, “Amerika ile ilgili herhangi bir şeye herhangi bir saldırı gerçekleşmesi durumunda aşırı sert bir şekilde misilleme yapacağız” dedi.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani’nin, “ABD’nin yaptırımları onların geri zekalı olduğunu gözler önüne seriyor” açıklamasına yanıt veren Trump, “İran’ın açıklamaları küstahça ve hakaret ediyorlar, gerçekleri anlamadıklarını gözler önüne seriyor” dedi. Trump, önceki ABD Başkanı Obama ve John Kerry’i de eleştirerek, “İran’a misilleme yapabiliriz, artık Obama ve John Kerry yok” dedi.

İstanbul Seçim Sonuçları ->