Son dakika… Trump’tan “Noel hediyesi” yanıtı

Kuzey Kore, nükleer silahların yok edilmesi ve taraflar arasındaki gerilimin azaltılması adına yapılan görüşmelerde ABD’ye yeni bir imtiyaz teklif etmesi için yıl sonuna kadar süre tanıdı ve bu ay Washington’a muhtemel bir “Noel hediyesi” gönderebileceği konusunda uyarmıştı.

Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada “Sürprizin ne olduğunu öğreneceğiz ve bunun çok başarılı bir şekilde üstesinden geleceğiz. Neler olacağını göreceğiz” dedi. “Belki hoş bir hediyedir. Belki, füze denemesinin aksine o (Kim) bana hediye olarak güzel bir vazo gönderir” diye ekledi.

“TAMAMEN ABD’YE KALMIŞ” DEMİŞTİ

Kuzey Kore, Washington’ı gelecek yıl seçimlerden önce nükleer silahların yok edilmesi görüşmelerini sürüncemeye sokmaya çalışmakla suçlamış ve “nasıl bir Noel hediyesi almak istedikleri tamamen ABD’ye kalmış” açıklamasında bulunmuştu. Kuzey Kore’yi destekleyen Çin ise Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong Un arasında geçen yıl Singapur’da gerçekleşen zirvede anlaşmaya varılan hususların uygulanması için Washington’ı bir an önce “somut adımlar” atmaya çağırdı.

Çin Dışişleri Bakanlığından Twitter’da yapılan açıklamada Dışişleri Bakanı Wang Yi’nin Kuzey Kore ve ABD’yi “kalıcı bir barış rejimi inşa etmek ve Kore Yarımadasında nükleer silahların yok edilmesini tamamen gerçekleştirmek” için uygulanabilir bir yol haritası üzerinde çalışmaya çağırdığı ifade edildi.