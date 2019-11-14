Son dakika… Trump’tan Sabah yazarına: Haber yaptığınıza emin misiniz?

ABD Başkanı Trump soru-cevap bölümüne geçildiğinde “Sadece dost canlısı gazeteciler, onlardan çok fazla yok zaten” diyerek soru için Erdoğan’dan bir gazeteciyi seçmesini istedi.

Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, hükümete yakın Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan’ı tercih etti.

Kaplan ise Trump’a selefi Barack Obama’nın hatalı dış politikasının üstesinden gelmek gibi bir yükü olduğunu, bu hatalardan birinin ABD’yi ABD tarafından da terör örgütü olarak tanımlanan PKK ve onun Suriye uzantısı YPG’yle aynı eksene çekmek olduğunu söyledi.

Sabah yazarı, bu politikanın ikili ilişkilere verdiği zararı geri almaya çalışırken, Trump’ın YPG elebaşı Mazlum Kobani’yi Beyaz Saray’a davet ettiğini hatırlatarak, “Bugünkü görüşmeden sonra hâlâ onu Beyaz Saray’a davet etmeyi düşünüyor musunuz?” diye sordu.

ABD lideri ise Kaplan’a cevabında terör örgütü elebaşlarından Kobani ile “iyi bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi ve ABD’nin hem onunla hem Erdoğan’la “çok yakın çalıştığını” belirtti.

Ardından Trump, Kaplan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da soru sormasını istedi.

Tam bu sırada Trump “Haber yaptığınıza emin misiniz? O soruyla Türkiye’ye çalışmıyor musunuz” diye sordu.