Son dakika… Trump’tan sürpriz teklif

ABD lideri Trump, bu gece sabaha karşı Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’u görüşmeye davet etti.

Trump, “Çin Devlet Başkan Şi Cinping de dahil olmak üzere çok önemli bazı görüşmelerden sonra Güney Kore’ye gitmek üzere (Başkan Moon ile) Japonya’da ayrılacağım. Oradayken, Kuzey Kore Başkanı bunu görürse, elini sıkmak ve merhaba demek için onunla sınırda (Kuzey Kore-Güney Kore) buluşurum” yazdı.

Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile gerçekleştirdiği kahvaltı öncesi bu teklifin ipuçlarını vermişti.

Trump gazetecilere yaptığı açıklamada, Kuzey Kore lideri Kim Jong’a yönelik “Eğer orada olursa, iki dakikalığını birbirimizi görürüz ve bu iyi olur” demişti.

Trump’ın bu çıkışından sadece birkaç saat sonra Kuzey Kore’nin dış ilişkilerden sorumlu bakan yardımcılarından Choe Son Hui, “Bunu ilginç bir öneri olarak görüyoruz, fakat bununla ilgili resmi bir teklif almadık” açıklaması yapmıştı.

TRUMP-KİM İKİ KEZ BULUŞTI AMA…

ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ilk kez 12 Haziran 2018’de Singapur’da yapılan tarihi zirvede bir araya gelmiş, burada Kore

Yarımadası’nın nükleer silahlardan arındırılması ve kalıcı barış konusunda mutabakata varılmıştı.

İki lider 26-27 Şubat 2019’da Vietnam’ın başkenti Hanoi’de bir araya gelmiş ancak zirve beklenenden hızlı şekilde ve anlaşmasız olarak sona ermişti. Trump, Kim ile görüşmesine ilişkin, “Onlar yaptırımların tamamen kaldırılmasını istedi. Biz ise bunu yapmaya niyetli değildik. Bu nedenle anlaşamadık” demişti.