Son dakika… TSK’dan anlamlı kare: Tel Abyad’da yaralar sarılıyor

Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütü YPG/PKK’dan temizlenen Tel Abyad’da Türk askeri, yaraları sarmak için gıdadan sağlığa tüm yardım imkanlarını seferber etti. Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye’nin kuzeyinde YPG/PKK ve IŞİD terör örgütlerine karşı başlatılan ve Suriye Milli Ordusu (SMO) askerlerince desteklenen Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Tel Abyad’da insani yardıma hız verilirken bölgede yıllardır huzuru bulamayan bölge sakinlerinin yaraları hızla sarılıyor.

Anadolu Ajansı, yıllardır terör örgütü mensuplarının baskılarına maruz kalan bölge halkına TSK’nın insani destek sağladığını aktardı. Servis edilen fotoğraflarda TSK’nın bölge halkına ürettiği ekmeklerin çeşitli gıda maddeleriyle birlikte dağıtıldığı görülüyor.