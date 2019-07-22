Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Turistler fark etti: Kahreden görüntü

İzlanda'nın Löngufjörur sahillerinde 50'yi aşkın ölü balina sahile vurdu. Helikopterde bölgede turlayan bir turist kafilesi, perşembe günü balinaların iskeletlerini tespit etti.

13:01 -
Haberler Dünya
Turistler fark etti: Kahreden görüntü

Reykjavik Helicopters şirketinden pilot David Schwarzhans, kendisinin ve yolcuların Snaefellsnes Yarımadası sahillerine vuran 50’den fazla uzun yüzgeçli kılavuz balina saydıklarını söyledi.

Schwarzhans, “Belki de daha fazla vardı. Bazıları kuma gömülmüştü” derken, balinaların tek bir noktada toplandığını ve gördüklerini “çok üzücü bir sahne” olduğunu ifade etti.

Balinaların aynı anda kıyıya yüzdüğü ve susuz kaldıkları için öldüğü tahmin ediliyor. Denizin de çekilmesiyle dehşet verici bu manzara ortaya çıktı.

FOTO: REUTERS

Kılavuz balinalar, 6 metre uzunluğuna, 2.7 ton ağırlığına kadar büyüyebiliyor.

Amerikan Deniz Memelileri Derneği’ne göre; doğaları nedeniyle sık sık toplu olarak kıyıya vuruyorlar.

Kılavuz balinalar birbirlerine çok yakın şekilde yüzüyor. Uzmanlar, bu memelilerin sığ sulara girdiklerinde sersemlediğini ifade ediyor.

Son güncelleme: android-time 13:09 22.07.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more