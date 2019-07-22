Turistler fark etti: Kahreden görüntü

Reykjavik Helicopters şirketinden pilot David Schwarzhans, kendisinin ve yolcuların Snaefellsnes Yarımadası sahillerine vuran 50’den fazla uzun yüzgeçli kılavuz balina saydıklarını söyledi.

Schwarzhans, “Belki de daha fazla vardı. Bazıları kuma gömülmüştü” derken, balinaların tek bir noktada toplandığını ve gördüklerini “çok üzücü bir sahne” olduğunu ifade etti.

Balinaların aynı anda kıyıya yüzdüğü ve susuz kaldıkları için öldüğü tahmin ediliyor. Denizin de çekilmesiyle dehşet verici bu manzara ortaya çıktı.

Kılavuz balinalar, 6 metre uzunluğuna, 2.7 ton ağırlığına kadar büyüyebiliyor.

Amerikan Deniz Memelileri Derneği’ne göre; doğaları nedeniyle sık sık toplu olarak kıyıya vuruyorlar.

Kılavuz balinalar birbirlerine çok yakın şekilde yüzüyor. Uzmanlar, bu memelilerin sığ sulara girdiklerinde sersemlediğini ifade ediyor.