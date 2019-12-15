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Turizmi canlandırması için dikilen yapı sosyal medyayı karıştırdı

Çekya'nın kendine has dokusu olan kentlerinden Brno'da gündem "Brno Astronomik Saati"... 2010 yılında inşa edilen ve yüzbinlerce dolarlık maliyeti olan saat kulesinin şekli sosyal medyada ve Avrupa basınında gündem oldu.

Sozcu.com.tr
07:29 -
Haberler Dünya
Turizmi canlandırması için dikilen yapı sosyal medyayı karıştırdı

2010 yılında Çekya’nın güneyindeki Brno kentine inşa edilen saat kulesi sosyal medyanın da gündeme getirmesiyle Avrupa tabloid basınının bir numaralı gündem maddesi oldu. 2010 yılında kentin merkezi olan Özgürlük Meydanı’na yapılan ve yaklaşık 750.000 dolar maliyeti olan “Brno Astronomik Saati” fallik yapısı ile alay konusu oldu.

Özellikle son dönemde bölgeyi ziyaret eden turistlerin sosyal medya üzerinden sıklıkla alay ettiği saat kulesinin en ilginç özelliği ise saat 11:00’de bir top üretmesi. Bu sebeple bölgede yaşayanların topu alması için büyük mücadele ettiği saat kulesi hakkında İngiliz Daily Star’a konuşan bir Brnolu, “Bu yatak oyuncağına benzeyen yapının günde tek bir top yapması insanları adeta çıldırtıyor. İnsanlar üzerinde bu nesneyle ilgili bir sosyal deney yapılmalı” dedi.

Saat kulesi kış aylarında zarar görmesin diye özel bir kılıfla korunuyor.

Gazeteye konuşan aynı kişi, “Saatten günde bir kere çıkan mermer topu almak için insanlar kalabalık oluşturuyor ve birbirlerini eziyor adeta. Hatta bunun için bir mafyanın türediği ve bunlara el koyarak sonradan sattığı iddiaları da var” dedi.

6 metre yüksekliğinde ve siyah granitten yapılan saat kulesi hakkında turizm ve rezervasyon yapan internet sitelerine yazan bazı turistler, “Her gün saat 11:00 civarında aynı evsizler ve alkolikler orada durup kalabalık yaratıyor ve o topu alıyor. Özellikle Brno’dan bir hatıra almak isteyen turistler ve çocukları için çok can sıkıcı bir durum” derken bazı sosyal medya kullanıcıları, “Belediye başkanı şehrin imajını düzelterek bu adamları uzaklaştırmalı” dedi.

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Son güncelleme: 07:30 15.12.2019
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