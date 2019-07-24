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Son dakika… Türk diplomata hain saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Irak’ın Erbil kentinde Türk diplomat Osman Köse'nin şehit düştüğü silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı.

11:02 -
Haberler Dünya
Son dakika… Türk diplomata hain saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Erbil'de Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu görevlisi Osman Köse ve yanındaki 2 Irak vatandaşının hayatını kaybettiği silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı. 17 Temmuz'da bir restoranda düzenlenen saldırı anına ait kamera görüntülerinde saldırganın yan masadan bir anda kalkarak arkadan silahla ateş ettiği görülüyor.

Saldırının baş şüphelilerinden Diyarbakır nüfusuna kayıtlı 27 yaşındaki Mazlum Dağ ve ona yardım eden Muhammed Biykez, 20 Temmuz'da güvenlik güçlerince yakalanmıştı. Güvenlik kaynakları, zanlıların idamla yargılanacağı açıklamasını yaptı. (İHA)

Son güncelleme: android-time 11:03 24.07.2019
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