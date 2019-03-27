Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika: Türkiye’den yola çıkan gemi Libya’da kaçırıldı

Türkiye'den yola çıkan tankerin Libya açıklarında kurtardığı göçmenler tarafından kaçırıldığı iddia edildi. İtalyan yetkililerden yapılan açıklamada ise geminin korsanlar tarafından kaçırıldığı belirtildi. Gemide Türk kaptan ile, 4'ü Hint biri Libyalı 6 mürettebat olduğu öğrenildi. Libya Sahil Komutanlığı'na ait bir savaş gemisinin müdahale için yola çıktığı bildirildi.

19:47 -
Haberler Dünya
Son dakika: Türkiye’den yola çıkan gemi Libya’da kaçırıldı

İstanbul’da Tuzla’dan Trablus'a giden El Hiblu adlı yakıt tankeri, Libya açıklarında kurtardığı göçmenler tarafından kaçırıldı. Gemide Türk kaptan ile, 4’ü Hint biri Libyalı 6 mürettabat olduğu öğrenildi İtalyan yetkililer, tankerin geminin Malta ya da Lampedusa adasına doğru rotasını değiştirdiğini bildirdi.

Türk bandıralı yakıt tankeri Libya açıklarında kurtardığı sığınmacılar tarafından kaçırıldı. İtalyan yetkililer El Hiblu 1 adlı geminin Malta ya da Lampedusa adasına doğru rotasını değiştirdiğini duyurdu. Resmi verilere göre gemi Küçükyalı’dan Trablus’a gidiyordu.

İLGİLİ HABERKerç Boğazı'ndaki gemi faciasında skandallar zinciriKerç Boğazı'ndaki gemi faciasında skandallar zinciri

İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini’nin yaptığı açıklamaya göre, gemi mürettebatı Libya açıklarında kurtartığı sığınmacıları Trablus limanına bırakmak istedi. Ancak Libya’ya dönmek istemeyen göçmenler geminin kontrolünü ele geçirdi.

Yaşananların “bir kurtarma operasyonu değil, artık bir korsanlık faaliyeti” olduğunu söyleyen Salvini, geminin kurtarılması için Libya Sahil Güvenliğine harekete geçmesi çağrısında bulundu.

İtalyan haber ajansı ANSA, gemide yüzden fazla göçmenin bulunduğu bildirdi. Libya Sahil Komutanlığı’na ait bir savaş gemisinin müdahale için yola çıktığı bildirildi.

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.
Son güncelleme: android-time 21:30 27.03.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more