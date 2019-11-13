Son dakika… Türk turistin gözde şehri sular altında

İtalya’nın kanalları, gondolları ve tarihi yapılarıyla bilinen kenti Venedik sular altında kaldı…

Bölgeyi son günlerde etkisi altına alan olumsuz hava koşulları sonrasında Venedik sular altında kaldı.

Kentte su seviyesi 187 santimetre yükselirken Venedik Belediye Başkanı Luigi Brugnaro, “Bazı yapılar hasar gördü ve OHAL ilan edilmesi gündemde. Buradaki durum çok dramatik, hükümetin bize yardım etmesini istiyoruz, burada yaşananlar küresel ısınmanın sonucu” açıklamasını yaptı.

Kentin popüler noktası Aziz Marco Meydanı’nda 1 metre yüksekliğindeki sular hem turistleri hem de kent sakinlerini zor durumda bıraktı. En son 1966 yılında yaşanan olumsuz hava şartlarından dolayı şehirde su seviyesi 194 santimetreye çıkmıştı.