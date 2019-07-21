Son dakika… Türkiye dostu eski siyasetçiden flaş Türkiye yorumu

1991-1994 yılları arasında İsveç’in başbakanı olan ve 2006-2014 yılları arasında dışişleri bakanı olarak görev alan Carl Bildt, İngiltere’nin saygın gazetelerinden Financial Times’a bir makale yazdı. Avrupa Dış İlişkiler Konseyi’nin de eş başkanı olarak görev alan Bildt, Avrupa’nın günümüz siyasi konjonktürüne ayak uyduramadığını dile getirdi.

Bildt, “Avrupa, güç rekabetinin olduğu bir çağda konu dışı kalma riskiyle karşı karşıya” başlığını kullandığı makalesinde, ABD’nin belirsizliği, Çin’in yükselişi ve Rusya’nın intikam isteyen tutumunun Avrupa için bir sorun teşkil ettiğini söylüyor.

Bildt, “Almanya’nın eski savunma bakanı Ursula von der Leyen, Avrupa Komisyonu’nun başkanı olduğuna göre artık jeopolitik gerçeklere bakmanın zamanı geldi. AB, Amerika’nın yıkıcı tutumu, Çin’in iddialı yaklaşımı ve Rusya’nın intikam istemesiyle zeminini kaybediyor. Her ne kadar AB küresel ticaret politikasında ağırlığını koysa da Avrupa’nın kendisine sorması gereken soru şudur: AB diğer 3 dünya gücüyle yan yana mı olacak yoksa basitçe onların oyun sahasının zeminini mi oluşturacak” ifadelerini kullanıyor.

Kariyeri boyunca Türkiye’yi destekleyen bir tutum sergileyen Bildt, Türkiye ile AB ilişkilerini de masaya yatırdı. Balkanlar ve Orta Doğu’nun da çok karışık bir süreçten geçtiğini hatırlatan Bildt, “Avrupa’nın etrafındaki bölgede de durum çok zorlu. Örneğin, her ne kadar mülteci krizinde iş birliği yapılsa da Türkiye ile ilişkiler de ters istikamete gitti” yorumunu yaptı. Bildt, Avrupa’nın kendini yeniden düzenlemesi gerektiğini söylerken, “AB büyük güçlerin mücadele ettiği bu yeni çağda ciddi bir oyuncu olmak zorunda yoksa ya konu dışı kalacak ya da daha kötü şeyler olacak” dedi.