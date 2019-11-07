Son dakika… Türkiye karşıtı bir hamle daha! Bu kez mektup yazdılar

Cumhuriyetçi senatörler Lindsey Graham ve Marsha Blackburn ile Demokrat senatörler Chris Van Hollen, Richard Blumenthal ve Jeanne Shaheen, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’ya bir mektup gönderdi.

Trump Yönetimi’ne “Türkiye’ye yaptırım uygulayın” çağrısı yapan ABD’nin önde gelen senatörleri, “Ortaya koyulanlar göz önünde bulundurulduğunda, kaybedecek vakit yok” ifadesini kullandı.

Türkiye’nin anlaşma kapsamındaki ‘güvenli bölge’ dışında operasyon yürüttüğü ve Kürtlere saldırdığı yolundaki iddialara yer verilen mektupta, ABD Başkanı Donald Trump’ın birkaç kez “Ankara taahhütlerini ihlâl ederse, Türkiye’nin ekonomisini yok ederim” dediği hatırlatıldı.

Reuters’ın haberine göre; mektupta şunlar belirtildi:

“Bu pozisyona uygun olarak, Yönetim’in (Washington) 17 Ekim anlaşmasını uygulamak için sert ekonomik yaptırımlarla acil tedbir almasını istiyoruz.”

Senatörler ayrıca Türkiye’ye yönelik yaptırım yasasının Kongre’den geçmesi için çalışacaklarını da vurguladı.

Bu isimler, ABD Kongresi’nde, Trump’ın ABD kuvvetlerini Suriye’nin büyük bölümünden çekme kararına karşı çıkan en güçlü sesler arasında yer alıyor.

İLGİLİ HABER NYT'tan bomba Türkiye analizi: Anlaşma Türkiye için birçok açıdan...

17 EKİM MUTABAKATI NEDİR?

17 Ekim'de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türk heyeti Ankara'da ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence başkanlığındaki üst düzey Amerikan heyetini ağırlamıştı.

Bu görüşmede ABD ile Türkiye anlaşmaya varmış ve YGP güçlerinin Tel Abyad ile Resulayn arasındaki sınır hattından çekilmesi karşılığında harekâta 120 saatliğine ara verilmişti.

22 Ekim'de ise Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Karadeniz kıyısındaki Soçi kentinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmişti.

Bu görüşmede de ABD ile varılan anlaşmanın dışında kalan bölgelerden terör örgütü YPG'nin çekilmesi üzerinde mutabakata varılmıştı.

İLGİLİ HABER Trump yönetiminden flaş yaptırım hamlesi

KRİTİK TELEFONDA TEYİT EDİLDİ

Öte yandan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bu görüşmede Erdoğan’ın 13 Kasım’da ABD’ye gidip gitmeyeceği de kesinlik kazandı. Erdoğan ile Trump’ın 13 Kasım’da Washington’da bir araya geleceği teyit edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından ABD Başkanı Trump ile yaptığı görüşmeye ilişkin paylaşımda bulundu.

İkili ilişkiler ile bölgedeki meselelerin ele alındığını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

* Verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Görüşmede terörle mücadele ve ülkelerimiz arasındaki ticari hedefler başta olmak üzere, birçok konuda atacağımız adımları değerlendirdik.

* 13 Kasım’da ABD’ye gerçekleştireceğimiz ziyaretle birlikte, bugün yapmış olduğumuz telefon görüşmesinin ikili ilişkilerimiz ve bölgesel meselelerle ilgili hayırlı sonuçlar doğuracağına inanıyorum.