Son dakika… Türkiye ve Rusya İdlib’de ateşkesi sağladı

Rus resmi haber ajansı Ria Novosti’de yer alan habere göre, konuyla ilgili açıklama yapan Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Viktor Kupçişin, anlaşmanın Türkiye ve Rusya´nın aracılığıyla hayata geçirildiğini belirtti.

Askeri yetkililerin açıklamalarına göre, anlaşma bugün yani 12 Haziran´da yürürlüğe girdikten sonra bölgede açılan ateş oranında ciddi anlamda düşüş sağlandı. Merkez Hama´da sadece 2 ateşkes ihlali tespit edildi ve varılan anlaşma uyarınca Suriye hükümet güçleri karşı ateş açmadılar.