Son dakika… Türkiye’de çekilen skandal görüntülere ABD’den açıklama

ABD Adana Konsolosluğu’nun iki Türk çalışanı C.G. ve C.Y., Cadılar Bayramı kutlaması sırasında paylaştıkları video sonrası gözaltına alınmıştı.

Haklarında ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan soruşturma başlatılan iki konsolosluk çalışanı, Adana Emniyet Müdürlüğü’ndeki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı da, iddialarla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, sosyal medyada yayınlanan görüntüleri ihbar kabul ederek soruşturma başlatıldığını bildirdi.

ABD Büyükelçiliği’nden söz konusu videoya ilişkin açıklama yapıldı.

HAKARET VE SAYGISIZ UNSURLAR İÇERİYOR

C.G. ve C.Y.’nin dini inançlara saygısızlık niteliğindeki her türlü eyleminden derin üzüntü duyulduğu aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan iki çalışanımızın, hakaret ve saygısız unsurlar içerdiği gerekçesiyle eleştirilen kişisel bir sosyal medya paylaşımında yer aldıklarına ilişkin haberlerin farkındayız.

* Çalışanlarımızın, dini inançlara saygısızlık niteliğindeki her türlü eyleminden derin üzüntü duyduğumuzu ifade etmek isteriz.

* Söz konusu video, tamamıyla kişisel amaçla çekilmiş olup, hiçbir şekilde ABD hükümetinin resmi görüşlerini temsil etmemektedir.

VİDEODA NE DİYORLARDI?

31 Ekim Cadılar Bayramı’nda çekilen görüntülerde kadın personel C.G., “Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. İzlediğiniz üzere sabahtan beri günahlara bulanmış vaziyetteyiz. Yalnız sanmayın ki günahlarınızdan kurtulacağınız bir yol yok. Bu içecek Mekke’den geliyor. Bunu içtikten sonra tüm günahlarınızdan arınıyorsunuz arkadaşlar. Bunu için, arının, sonra hayatınıza bakın” diyerek zemzem suyu şişesini gösteriyor.

Görüntünün devamında, elinde içki şişesi bulunan sakallı, takkeli ve üzerinde Arapların geleneksel kıyafetleri bulunan C.Y. ise “Bunu da için” diyerek kadehi gösteriyor ve içkiyi içiyor.

Kadın personelin de takkeli kişinin yemek tabağını ve elindeki içki şişesini göstererek, “Domuz eti görüyorum ben orada, hapur hupur yiyor. Hacım ne yapıyorsun? Elindeki alkol değil mi?” diyerek dalga geçtiği görülüyor.