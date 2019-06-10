Türkiye’de de şubeleri olan fast-food zincirinde büyük skandal!

Yerel medyaya yansıyan haberlere göre; Katie Duran adlı bir müşteri tarafından çekilen görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine, şirket olayın kabul edilemez olduğunu belirterek, çalışanının tavrını kınadı.

Duran, “Dürüst olmak gerekirse, tiksindim. Az önce o masada yemek yedim” dedi. Görüntüleri şirketle paylaşan Duran aldığı cevabı da yerel medyayla paylaştı. Buna göre; fast-food zinciri, “Bu meseleyi dikkatimize sunduğunuz için teşekükre ederiz. Hiç şüpheniz olmasın ki yorumlarınız gerekli idari birimlere iletildi” mesajı gönderdi.

Şirketin açıklamasında, “Videoda görülen tavır kabul edilemez ve şirketimizin standartları ve operasyonel kurallarına uygun değildir. Temizlik ve gıda güvenliğine ilişkin katı kurallarımız var. Restoran sahibi, ekibni tüm operasyonel kurallara ilişkin tekrar eğitecektir” ifadeleri yer aldı.