Son dakika… Türkiye’de de yaygın olan oda spreyi az kalsın öldürüyordu

İrlanda’nın başkenti Dublin’de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı… Arkadaşlarıyla önceki gün gezmeye çıkan 17 yaşındaki Nicole Wall, yolda yürürken bir anda üzerine gelen bir ateş topunu fark etti. Daha ne olduğunu anlayamadan alev topunu yüzünde hisseden genç kadın kanlar içinde bayıldı.

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Yanındaki arkadaşlarının yardımıyla hastaneye kaldırılan kadının dudağına 10 dikiş atılırken daha sonra yapılan incelemede yüzüne alev almış ve basınçla hızlanan bir oda spreyi kutusunun çarptığı belirlendi. Genç kadını kanlar içinde gören doktorlar, öncelikle yaşanana inanamayarak, “Bir saldırıya uğradıysan söyle polise haber verelim. Böyle bir yaralanma olamaz” şeklinde telkinlerde bulundu.

Bir ara kendinden şüpheye düşen genç kadının babası olay yerine giderek durumun gerçek olduğunu söyledi. Nicole’un annesi Sarah Dublin Live’a konuştu. Sarah, “Alev alan kutu fırlayarak çenesine gelmiş. Çenesi ve dudakları ortadan ikiye yarıldı. Kendisi hataneden taburcu edildi ama travma yaşadı. Şimdi dışarı çıkmak istemiyor, çok korkuyor. Kızım yaşananlardan sonra sınava girdi ve ağlayarak yarıda bıraktı. Yetkililer bu tür ateşlere karşı duyarlı olmalı, kimse çöp tenekelerinde ateş yakmamalı” dedi.