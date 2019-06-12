Son dakika… Türkiye’de de yaygınlaşan soğuk içecek hastanelik etti

Son dönemde bir hayli popüler olan boba çayı, dünyanın en kalabalık ülkesi Çin’de bir kişinin ölümüne sebep olacaktı… Yerel basında yer alan haberlerde Güney Asya’dan çıkan bu içeceği çok seven bir kız çocuğu fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. İçinde inci tanesine benzeyen tapioca bulunan soğuk sütle yapılan içeceği neredeyse her gün tüketen 14 yaşındaki Xiao Shen önceki gün mide ağrısı yüzünden hastaneye kaldırıldı.

5 gün boyunca tuvalete çıkamayan ve kabızlık dolayısıyla çok şiddetli ağrı yaşayan küçük kızı kontrol eden doktorlar daha sonra röntgen çekerek durumu öğrenmek istedi. Fakat doktorlar röntgen sonuçlarını inceleyince neye uğradıklarını şaşırdı. Zira sık sık bu soğuk meşrubatı içen kız çocuğunun vücudunun içinde 100’den fazla “inci tanesi” buldu.

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Farklı tatlarda satışa sunulan bu içecek içindeki “boba” ya da “inciler” manyok bitkisinden yapılıyor. Bu bitki gıda tatlandırmak için sıklıkla kullanılıyor. Shaoxing News’te yer alan haberde genç kızın midesinde, bağırsaklarında ve anüsünde bu incilerden olduğu tespit edildi. Doktorlar kas gevşetici ve güçlü bir müshil vererek genç kızı iyileştirmeyi başardı. Genç kızı iyileştiren Doktor Zhang, “Bu içeceği çok tüketmeyin çünkü içindekilerin sindirilmesi çok zor. Bu içecekte kullanılan inciler birçok gıdada koruyucu madde ve kıvam artırıcı olarak kullanılıyor” dedi.