Türkiye’de estetik olan ünlü yıldız hakkında şok iddia

10’uncu meme estetiğinin ardından hâlâ iyileşme sürecinde olduğu öğrenilen Price’ın cerrahlar tarafından herhangi bir operasyon için en az iki yıl beklemesi gerektiği, aksi takdirde hayatını tehlikeye atacağı konusunda uyarıldığı belirtildi.

İngiliz The Sun gazetesine konuşan bir kaynak, “Katie vücudundan hiç memnun değil ve değiştirmek istiyor. Son ameliyatlarından sonra bir memesinin diğerine göre daha büyük olduğunu fark etti. Geçmişte birçok meme operasyonu geçirdi ve cerrahlar her zaman daha fazla ameliyat olmaması için uyarıyor fakat o bunları gözardı etti, sonunda da şişkin memeler ya da enfeksiyonla karşı karşıya kaldı” dedi.

Söz konusu kaynak 41 yaşındaki modelin cerrahların kaygılarından korktuğunu fakat bunları ameliyattan sakınmak için yeterli görmediğini söyledi. İngiliz Daily Mail gazetesine konuşan Price’ın temsilcisi ise iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

İngilz televizyon yıldızı, nisan ayında,İstanbul dışındaki bir klinikte yüz ve kalça kaldırma ve karın sıkılaştırma ameliyatları olmuştu. Katie ve uzatmalı sevgilisi Kris Boyson (30) kısa süre önce de dişlerini yaptırmak için Türkiye’ye gelmişti.