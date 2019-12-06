Türkiye’de yasaklanan Uber’den korkutan rapor

Türkiye’de özellikle taksicilerin yoğun itirazları ile karşılaştıktan sonra bazı özelliklerini kapatarak piyasadan çıkan Uber uluslararası kamuoyunun gündemi oldu. Uber, uygulama içerisindeki ve gerçek hayattaki güvenlik açıklarına yönelik eleştiriler karşısında kapsamlı bir rapor hazırladı.

Uber’in 2017 ve 2018 yılını kapsayan raporunda cinsel suistimali 21 alt kategoriye ayırdığı belirtilirken sadece geçen yıl 3 bin cinsel saldırı vakası yaşandığı aktarıldı. 84 sayfalık raporda 2018’de 235 tecavüz vakası, elle taciz, öpüşme veya tecavüz girişimiyle ilgili şikayet aldıklarını duyuran Uber yetkilileri iki yılda bu tür şikayetlerin sayısının 6 bin olduğunu aktardı.

Şirket ayrıca her gün 3.1 milyon Uber işlemi yapıldığını ve son iki yılda 19 ölümcül fiziksel saldırı olduğunu açıkladı.

