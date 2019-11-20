Son dakika… Türkiye’de yaşayan İngiliz dolandırıcı ülkeyi ayağa kaldırdı

Turizmin gözde noktaları Antalya, Kaş, Dalaman ve Fethiye başta olmak üzere birçok noktaya taşınan İngiliz vatandaşları İngiltere’nin gündeminde… Bölgenin sıcak iklimi ve İngiltere’ye oranla daha ucuz olması sebebiyle birçok İngiliz’in temelli taşındığı bu bölgede büyük bir dolandırıcılık ortaya çıktı.

İngiltere’nin çok okunan gazeteleri 83 yaşındaki Terence Carolan’ı manşetlerine taşıdı. Her ne kadar 2012 yılından beri Türkiye’de yaşasa da İngiliz makamlarına bunu bildirmeyen Carolan’ın yıllarca emekli maaşı aldığı ortaya çıktı.

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Temmuz 2012 ile bu yılın Şubat ayı arasında Türkiye’de yaşayan Carolan’ın emekli maaşı almaya hakkı olmamasına rağmen ev adresi olarak İngiltere’nin Scunthorpe kasabasında yaşayan kızının adresini gösterdiği belirlendi. İngiltere’nin kuzeybatısında bulunan Scunthorpe’ta yaşayan kızının adresini yetkililere bildiren ve bu sayede binlerce pound haksız kazanç elde eden Carolan bugün hakim karşısına çıktı.

Grimsby Live gazetesinin haberine göre hakim karşısına çıkan Carolan suçunu itiraf ederek bunu yaşına bağladı. Carolan, “Bu bilgiyi yetkililerle paylaşmayı unutmuşum. Yaşım ileri olduğu için unutabiliyorum” dedi. Carolan’ın Türkiye’de yaşarken paraya ihtiyaç duyduğu ve bu sebeple bu suçu işlediği belirtildi.

Carolan’a 12 hafta hapis cezası verilirken bu ceza ertelendi. Öte yandan 120 İngiliz poundu para cezası verildi.