Son dakika… Türkiye’den ABD’nin skandal kararına çok sert tepki

‘Ermeni Soykırımı Adalet Komandoları’ (JCAG) terör örgütü üyesi olan Hampig Sasunyan, 28 Ocak 1982 Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan'ı öldürmüştü.

Sasunyan, 1984’te Californiya mahkemesi tarafından ‘kasten adam öldürme’den suçlu bulunarak müebbet hapis cezasına mahkûm edilmişti.

Daha önce yaptığı birçok şartlı tahliye talebi reddedilen Sasunyan’ın benzer yöndeki son talebi ise dün California’da yapılan duruşmada kabul edildi.

Bu gelişmeye çok sert tepki gösteren Dışişleri Bakanlığı, “Californiya Valisi’nin onayına tabi ve temyize açık bulunan bu kararı kuvvetle kınıyor ve reddediyoruz” ifadelerini kullandı.

BASİT BİR CİNAYET DEĞİL, NEFRET SUÇUDUR

Kemal Arıkan’ın katilinin serbest bırakılmasının önünü açan kararın evrensel hukuk ilkeleri ve adalet anlayışına ters düştüğünü vurgulayan Dışişleri Bakanlığı, şu değerlendirmeyi yaptı:

* Sasunyan’ın, Türk düşmanlığıyla beslenen çarpık bir ideolojiye dayanarak, planlı ve kasıtlı olarak işlediği ve mahkumiyeti müddetince hiçbir pişmanlık emaresi sergilemediği bu eylemi basit bir cinayet değil, bir nefret suçu ve terörist bir eylemdir.

SON DERECE TEHLİKELİ BİR ÖRNEK

* Ermeni terörist örgütlerinin saldırılarında 31’i diplomat 58 vatandaşını şehit veren Türkiye, nefret suçlarının yeniden tırmanışa geçtiği ve uluslararası dayanışmaya en çok ihtiyaç duyulan günümüzde son derece tehlikeli bir emsal teşkil edecek olan bu vahim kararın uygulanmaması için tüm itiraz yollarını kullanacaktır.

* Bu çerçevede en önemli sorumluluk, benzer kayıplar yaşamış olan ABD makamlarındadır. Bu vesileyle şehit diplomatımız Kemal Arıkan ve terör kurbanı tüm şehitlerimizi bir kez daha saygı ve rahmetle anıyoruz.