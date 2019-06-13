Türkiye’den ABD’ye terör örgütü YPG baskısı

Bloomberg’e konuşan yetkili, Türkiye’nin ABD’den Suriye’de desteklediği terör örgütü PKK’nın uzantısı YPG’yi sınırın 30-40 km güneyine gitmelerini sağlamalarını, ayrıca teröristlere tedarik ettiği ağır silahları alarak Türkiye’nin kontrolündeki güvenli bölgeye getirmesini istediğini aktardı.

Selcan Hacaoglu imzalı haberde, “Türkiye, Suriye’deki Kürtlerden ağır silahları almak için ABD’ye baskı yapıyor” başlığını kullanırken, ABD ile Türkiye’nin F-35 krizinden bağımsız olarak bu konuyu görüştüğü belirtildi.

Türk yetkili , YPG ile “doğrudan temaslar yürütüldüğüne ilişkin” iddiaların doğru olmadığını söyledi.

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