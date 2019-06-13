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Türkiye’den ABD’ye terör örgütü YPG baskısı

ABD merkezli haber kuruluşu Bloomberg, Türkiye'nin ABD'ye Suriye'deki terör örgütü YPG'nin elindeki ağır silahları toplaması konusunda baskı yaptığını yazdı. Bloomberg haberini ismini vermek istemeyen bir üst düzey Türk güvenlik yetkilisine dayandırdı.

Sozcu.com.tr
09:52 -
Haberler Dünya
Türkiye’den ABD’ye terör örgütü YPG baskısı

Bloomberg’e konuşan yetkili, Türkiye’nin ABD’den Suriye’de desteklediği terör örgütü PKK’nın uzantısı YPG’yi sınırın 30-40 km güneyine gitmelerini sağlamalarını, ayrıca teröristlere tedarik ettiği ağır silahları alarak Türkiye’nin kontrolündeki güvenli bölgeye getirmesini istediğini aktardı.

Selcan Hacaoglu imzalı haberde, “Türkiye, Suriye’deki Kürtlerden ağır silahları almak için ABD’ye baskı yapıyor” başlığını kullanırken, ABD ile Türkiye’nin F-35 krizinden bağımsız olarak bu konuyu görüştüğü belirtildi.

Bloomberg, internet sitesinden haberi bu şekilde okuyucularına aktardı.

Türk yetkili , YPG ile “doğrudan temaslar yürütüldüğüne ilişkin” iddiaların doğru olmadığını söyledi.

 

 

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Son güncelleme: android-time 13:28 19.06.2019
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