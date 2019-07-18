Son dakika… Türkiye’den F-35 açıklaması: Resmi olana kadar bekliyoruz
Reuters son dakika gelişmesi şeklinde servis ettiği haberde ABD'nin F-35 kararına Türkiye'nin yanıt verdiğini aktardı. Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir, Ankara'da açıklamalarda bulundu. Ankara'da basın mensuplarına konuşan Demir, Türk şirketlerin ABD'nin kararından etkileneceğini ama aynı zamanda program kapsamındaki ülkelerin de milyonlarca dolarlık zarara uğrayacağını açıkladı. Demir, ayrıca Türkiye'nin gerekli olmadıkça başka ülkelerden savunma sistemi almayacağını da duyurdu. Demir ayrıca ABD'nin kararının resmiyet kazanmasını beklediklerini ve bu süre zarfında taahhütleri karşılayacağını söyledi.