Son dakika… Türkiye’den sonra Rusya’da flaş yasak

Yurtların ve otellerin yaşam alanlarının yanı sıra apartman dairelerinin balkonlarını kapsayan kararın yangın riskini azaltmak için alındığı belirtildi.

Yapılan açıklamalarda balkonda çakmak yakmak ya da sigara içmenin ‘açık alanda ateş yakmak’ olarak değerlendirildiği ifade edildi.

Aynı düzenleme balkonlarda mangal yakılmasını da yasaklıyor.

Düzenlemenin sigarayı kapsayıp kapsamadığı konusunda bir karışıklık yaşandı. Tütün endüstrisinden bir yetkili, yeni kuralların balkonlarda kebap yapan alkoliklerle ilgili olduğunu savundu.

Fakat Acil Durum Bakanlığı’ndan bir yetkili, sigara içmenin de yasak kapsamına girdiğini açıkladı.

Söz konusu düzenlemeyi ihlal edenler, 3 bin ruble (Yaklaşık 283 TL) para cezasına çarptırılabilecek.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

1 Ekim’den itibaren yürürlüğe girecek olan düzenleme, birçok kesim tarafından tepkiyle karşılandı.

Rusya’nın büyük bölümünde çok katlı apartmanlar bulunuyor. BBC Monitoring’den Vitaliy Shevchenko, insanların evde sigara içmek için genellikle balkonlara çıktığını söylüyor.

Shevchenko, “Birçok kişi bir sigara için palto giyip asansörle aşağı inmek istemeyecektir” diyor.

Sosyal medyada da karara tepki gösteren birçok kişi oldu.