Son dakika… Türkiye’nin gönderdiği Danimarkalı IŞİD’li gözaltına alındı

TSK’nın sınır güvenliğini sağlamak ve terör koridorunu yok etmek için başlattığı Barış Pınarı Harekâtı sonrasında kritik bir gelişme yaşandı. Ankara’nın dün iadesine başladığı IŞİD’li teröristler ülkelerine dönmeye başladı.

Danimarka vatandaşı olan ve dün Türkiye’nin başkent Kopenhag’a iade ettiği terörist Ahmed Salem el-Haj, ülkesine geri döndü. Kopenhag Havalimanı’na iner inmez gözaltına alınan 28 yaşındaki El-Haj’ın bugün sorgusu başlayacak.

GERİ Mİ GÖNDERİLECEK?

IŞİD’linin Danimarka’ya dönmesinin ardından Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Facebook üzerinden açıklamalarda bulundu. Maalesef isteğimiz dışında bir durum gelişti ve teröristler Danimarka’ya geliyor. Size doğrudan bir şey söyleyeceğim, ‘Danimarka’ya hoş gelmediniz’. Eğer çifte vatandaşlığınız varsa Danimarka vatandaşlığını kaybetmeniz için gerekli yasa düzenlemeler yapılacaktır. Bu insanlar size sırtını döndü ve biz şu an bu teröristlerin suç işledikleri bölgelerde yargılanması için uluslararası bir çözüm bulunması için çalışıyoruz” dedi.