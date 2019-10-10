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Son dakika… Türkiye’nin konuşulduğu canlı yayın viral oldu, çünkü…

Amerikan NBC News muhabiri Courtney Kube, Türkiye'nin dün Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgütü YPG'ye karşı başlattığı Barış Pınarı Harekâtı'na ilişkin bilgi verirken, canlı yayın beklenmedik bir konuk tarafından kesildi.

Sozcu.com.tr
07:49 -
Haberler Dünya
Son dakika… Türkiye’nin konuşulduğu canlı yayın viral oldu, çünkü…

Kube, Türkiye’nin operasyonuna ilişkin konuşurken stüdyoya dört yaşındaki oğlu girdi.

NBC News için ulusal güvenlik haberleri yapan Kube, oğlunun geldiğini görünce şaşırıp kamera açısına girmemesini sağlamaya çalıştı.

Ancak minik Ryan’ın hiçbir yere gitmeye niyeti yoktu ve annesinin dikkatini çekmek için her şeyi yaptı.

Courtney Kute da çaresiz kalınca “Affedersiniz, çocuklarımı burada” dedi.

Cute, dört yaşındaki Ryan ile ikizini işe getirmek zorunda olduğunu söyledi.

Ryan’ın canlı yayını tüm sempatikliğiyle kestiği o anlar ise sosyal medyada viral oldu.

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Son güncelleme: 07:54 10.10.2019
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