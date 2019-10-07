Son dakika… Türkiye’ye büyük sorumluluk: IŞİD’liler ABD vatandaşına pahalıya mal oluyordu

ABD Başkanı Donald Trump, dün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Özgür Suriye Ordusu ile birlikte Fırat’ın doğusuna yapacağı operasyona yeşil ışık yaktı. Ancak Trump bu “yeşil ışık” için bir de şart ileri sürdü.

Buna göre; Türkiye, Fırat’ın doğusunda halen hapishanelerde tutulan 10 bine yakın IŞİD teröristi ve bunların kamplarda yaşayan ailelerininin de “sorumluluğunu” üstlenecek. Trump’ın şartı, telefon konuşmasının hemen ardından Beyaz Saray tarafından yapılan yazılı açıklamada yer aldı.

“TUTUKLU IŞİD’LİLERDEN TÜRKİYE SORUMLU”

Açıklamada aynen şu ifadeler yer aldı: “ABD hükümeti, hapisteki pek çok IŞİD savaşçısının geldiği Fransa, Almanya ve diğer Avrupa ülkelerine bunları geri almaları için baskı yaptı ancak onlar bu ülkeler esir IŞİD’lileri geri istemediler ve reddettiler.”

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BM verilerine göre halen Fırat doğusunda PKK terör örgütü PYD/YPG’nin kontrol ettiği bölgede hapishanelerde yaklaşık 10 bin IŞİD teröristi bulunuyor.

Bu teröristlerin hapishanelerde tutulmasının maliyetini de PYD-YPG’den “ortağımız” diye bahseden Amerikan hükümeti üstlenmiş durumda.

Yine aynı bölgede oluşturulan kamplarda ise, hapisteki ya da öldürülmüş IŞİD’lilerin eşleri ve çocukları tutuluyor ve BM rakamlarına göre kamplarda on binlerce kadın ile 29 bin çocuk bulunuyor.

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“AMERİKAN VERGİ MÜKELLEFLERİNİN ÜZERİNDEKİ YÜK KALKACAK”

Beyaz Saray açıklamasında, hapishanelerdeki IŞİD militanlarının sorumluluğunun Türkiye’ye bırakılmasıyla birlikte, “Vergi ödeyen Amerikan vatandaşlarının üzerindeki yükün kalkacağı” da vurgulandı.

Açıklamada tam olarak şöyle dendi: “ABD onları tutmayı sürdüremez çünkü bu yıllarca sürebilir ve ABD’nin vergi ödeyen vatandaşlarına çok pahalıya mâl olur. Türkiye, artık bu bölgede ABD’nin “Halifeliği” yendiği andan itibaren, son iki yıl içinde yakalanmış tüm IŞİD savaşlarından sorumludur.”

AZ HAPİSHANE ÇOK TERÖRİST

Özellikle Batı basınında son dönemde Fırat’ın doğusunda PYD-YPG tarafından kontrol edilen bölgede IŞİD teröristlerinin tutulduğu hapishanelerdeki doluluk oranı ve buradaki yaşam koşulları sıkça gündeme getirilmeye başlanmıştı.

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İngiliz basınında, IŞİD teröristlerinin bir odada onlarca kişi, yerlerde yattıkları hapishane hücrelerine ilişkin fotoğraflar basılırken, Amerikan basınında da hapisteki IŞİD’lilerin eşleri ve çocuklarının tutulduğu kamplardaki insanlık dışı yaşam koşullarına ilişkin haberler, görüntüler ve fotoğraflar yayınlanmıştı.

Trump, dünkü telefon konuşmasından sonra, ülkesinde kendisi için büyük eleştiri konusu olan bu hapishane ve kampların sorumluluğunu Türkiye’ye devretmiş oldu.