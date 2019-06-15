Son dakika… Türkiye’ye karşı Rum Yönetimi’ne destek

Türkiye’ye ait sondaj ve araştırma gemileri adadaki Türk yönetiminin ruhsat verdiği alanlarda geçen ay doğalgaz arama çalışmalarına başlamıştı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, bu hafta içinde petrol ve doğalgaz arama hakkı iddia ettiği bölgede faaliyet gösterdiğini öne sürerek, Türkiye’ye ait Fatih sondaj gemisinin mürettebatı hakkında tutuklama kararı çıkarmıştı. Türkiye ise Rum Kesimi’nin bu hamlesine çok sert tepki göstermişti.

Malta’da bir araya gelen Güney Avrupa ülkelerinin liderleri, Güney Kıbrıs’a destek verdi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, “Türkiye Kıbrıs’ın münhasır ekonomik bölgesi içindeki yasadışı faaliyetlerine sor vermeli. Avrupa Birliği bu konuda hiçbir zayıflık göstermeyecektir” dedi.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ise “Türkiye’nin ihlalci turumundan vazgeçmediği takdirde, AB’nin spesifik tedbirler alacağı yönünde sinyal göndermesi önemli” ifadelerini kullandı.