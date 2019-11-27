Son dakika… Türkiye’ye laf eden Fransa’nın ikiyüzlülüğünün kanıtı!

Fransa'nın Ocak 2013’ten bu yana Mali’de görev yapan 5 bine yakın askeri olduğu biliniyor.

Özellikle Sahel bölgesinde (Senegal, Moritanya, Mali, Burkina Faso, Nijer, Nijerya, Çad, Sudan, Eritre) Fransız ordusu daha etkin bir görev üstlendi.

Bölgede Birleşmiş Milletlerin (BM) de yaklaşık 10 bin barış gücü askeri bulunuyor.

3 BİN 500 ASKER GÖNDERDİLER

Fransa, siyasi istikrarsızlık ve terör örgütü El Kaide bağlantılı grupların faaliyetlerine karşı 11 Ocak 2013’te Mali’de Serval Operasyonu’nu başlatmıştı.

Bu dönemde Paris Yönetimi, Mali’ye 3 bin 500 asker gönderdi.

Cumhurbaşkanı François Hollande’ın onayıyla başlayan operasyonda Fransa, Mali hükümetinin, kuzey topraklarını radikal İslami isyancıların elinden geri almaya yardım etti.

Fransa, bu operasyonu 15 Temmuz 2014’te sona erdirdiğini açıkladı ancak askerleri çekmeyip Moritanya, Çad, Nijer, Burkina Faso’ya konuşlandırdı.

Askeri faaliyetlerini de 2014'te başlayan Barkhane Operasyonu üzerinden daha geniş Sahel bölgesine taşıdı.

SÖMÜRGE DÖNEMİ SONA ERDİ AMA…

Fransa, Afrika'nın yaklaşık 20 ülkesindeki sömürge geçmişi ile güçlü bir dil, tarih ve siyasi etkiye sahip; zira yoksul bir ülke olan Mali de Fransa'nın eski sömürgelerinden biri.

Fakat Fransa sömürge döneminin sona ermesine rağmen Mali'deki varlığını sürdürmeye devam ediyor.

François Hollande'ın ardından 2017'de göreve gelen Cumhurbaşkanı Emanuel Macron da birçok kez Sahel’deki radikallere karşı mücadele taahhüt ederek selefinin politikasını devam ettirdi.

Hatta göreve başladığı ilk haftada Mali Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita ile tanışmak için Mali’ye gitti.

FRANSA İÇİNDE DE ELEŞTİRİ KONUSU

Diğer Avrupa ülkeleri Mali'de lojistik destek sağlamasına rağmen, Fransa Sahel’de kalıcı askeri varlığı olan tek ulus.

Euronews’ün haberine göre; Fransa yönetiminin bu konuda ülke içinde de hem sol hem de sağ kesimlerce eleştiriliyor.

Ayrıca Malili entelektüeller de Fransız askeri varlığının Fransa’nın hâlâ kendi ülkelerinden çekilmediğini gösterdiğini, yeni bir sömürgecilik biçimiyle faaliyetlerine devam ettiğini belirtiyor.

Mali’de dün meydana gelen ve 13 Fransız askerinin hayatını kaybettiği helikopter kazası da eleştirilerin dozunun artmasına yol açtı.